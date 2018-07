Tria: "Non supereremo il 3% di deficit/PIL"

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

L’Italia non supererà il 3% di deficit/Pil. Lo assicura il ministro dell’economia Giovanni Tria durante un question time alla Camera in cui ribadisce che la legge di bilancio terrà conto della salute dell’economia in rallentamento.Obiettivo sarà quello di non innescare una politica pro-ciclica che significa non rispettare il taglio del debito e un peggioramento del saldo strutturale. “Dobbiamo poter rimodulare i tempi della misura dell'aggiustamento strutturale” – ha aggiunto Tria che ha concluso – “A tal fine abbiamo avviato un dialogo con la Commissione europea perchè l'obiettivo di deficit programmatico 2019 sia coerente".