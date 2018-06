Tria: Nessuna forza politica italiana vuole uscire dall'euro

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nessun partito politico italiano mira a lasciare l'euro. Parola del neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria."Non esiste in Italia nessuna forza politica che voglia uscire dall'euro", ha detto il ministro, interpellato da Reuters margine del ricevimento al Colle per la festa della Repubblica del 2 giugno.Alla domanda di Reuters se si considerasse un euroscettico, Tria ha affermato:"Io non ho mai detto che bisogna uscire dall'euro, in Europa si sta discutendo delle riforme da fare" e di questo se ne parla anche in Italia.