Trevi: nuova richiesta di estensione del periodo di esclusiva da parte di Bain Capital Credit

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Trevi Finanziaria Industriale ha emesso una nota per precisare che, nell’ambito la trattativa con l’investitore Bain Capital Credit, alla società è stata sottoposta una nuova richiesta di estensione del periodo di esclusiva fino al 29 luglio. La proposta è stata accettata da Trevifin.Inoltre la Società, ha annunciato che “alla luce delle informazioni oggi in suo possesso”, l’assemblea straordinaria dei soci di Trevifin, convocata per i prossimi 27 e 30 luglio, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, si terrà in seconda convocazione.