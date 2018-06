Trevi: accordo di esclusiva con Bain Capital Credit per possibile operazione ristrutturazione debito

Daniela La Cava 11 giugno 2018 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Trevi ha annunciato di avere sottoscritto un accordo di esclusiva con Bain Capital Credit per una possibile operazione di ristrutturazione dell’indebitamento. In particolare, la società informa in una nota che lo scorso 8 giugno "Sergio Iasi, chief restructuring officer di Gruppo, esercitando il mandato conferitogli dal cda tenutosi lo scorso 30 maggio, ha sottoscritto un accordo di esclusiva con Bain Capital Credit, valido sino alla data del 16 luglio, in relazione alla prospettata operazione di concessione alla società di un finanziamento c.d. 'supersenior' finalizzato al rimborso di una parte dell’indebitamento in essere, al sostegno del business plan nonché alla contemporanea parziale conversione del debito residuo".Al contempo, conclude la società, proseguono le interlocuzioni con il ceto bancario finalizzate a verificare la percorribilità della soluzione proposta da Bain Capital Credit.