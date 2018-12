Trevi: accettata offerta Meil Group per attività oil&gas

Daniela La Cava 5 dicembre 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Via libera da parte del consiglio di amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale all’offerta vincolante presentata da Megha Engineering & Infrastructures (Meil Group) per l’acquisizione delle società del gruppo relative al settore oil & gas di Drillmec e Petreven. Lo comunica la società di Cesana in una nota nella quale indica che l'offerta prevede una valorizzazione delle partecipazioni basata su un enterprise value di 140 milioni di euro (escluso il debito, debt free).Il cda ha inoltre esaminato l’aggiornamento circa lo stato delle negoziazioni sull’operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell’indebitamento alle quali partecipano i principali azionisti (Trevi Holding, Fsi Investimenti e Polaris Capital Management) e i rappresentanti delle banche finanziatrici. In particolare, spiega la società in un comunicato, "la società ha ricevuto preliminare riscontro che è in procinto di essere definito l’accordo relativo ai principali elementi della suddetta operazione con la partecipazione delle banche finanziatrici e i soci Fsi Investimenti e Polaris Capital Management.Tale accordo si basa su un aumento di capitale per cassa della società di 130 milioni e una conversione del debito verso le banche finanziatrici in azioni ordinarie della società fino a un massimo di 310 milioni, con un rapporto di conversione pari a 4,5:1.È stato fissato per il prossimo 19 dicembre il consiglio di amministrazione per l'approvazione della manovra.