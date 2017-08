Trenord: vittoria class action Altroconsumo, oltre 300mila euro ai 3000 utenti per disservizi

Valeria Panigada 25 agosto 2017 - 14:56

Trenord è stata condannata a risarcire 100 euro a testa (in aggiunta agli indennizzi automatici già versati) ai 3018 aderenti alla class action di Altroconsumo per i gravi disagi del dicembre 2012. Così è stato deciso oggi dalla Corte di Appello di Milano. E’ la prima class action in Italia che porta a un risultato utile per migliaia di consumatori. L’analogo diritto di altri circa 3000 aderenti alla class action contro Trenord è stato invece ritenuto prescritto in quanto in materia di trasporti il Codice Civile prevede un termine di prescrizione annuale (estremamente breve e che ha impedito a una parte degli aderenti di far valere tempestivamente i loro diritti).