Trenitalia completa acquisizione c2c nel Regno Unito, prima tappa di espansione nel mercato inglese

13 febbraio 2017

MILANO (Finanza.com)

Trenitalia (partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato), attraverso la sua controllata Trenitalia UK, ha completato l’acquisizione di c2c, impresa ferroviaria che opera tra Londra e l’Essex. Il closing, dal valore di 72,6 milioni di sterline, prevede che il franchise di c2c prosegua fino al novembre 2029 e che la società continui ad essere guidata dal Managing Director Julian Drury, con lo stesso modello organizzativo attuale.

Questa acquisizione segna la prima tappa del piano di Trenitalia per stabilire nel lungo termine un’importante presenza nel mercato ferroviario del Regno Unito. Il gruppo infatti intende proseguire i piani di espansione in terra inglese. Lo scorso 24 gennaio Trenitalia ha annunciato la sua partecipazione, in joint venture con FirstGroup, alle gare per il franchising ferroviario delle East Midlands e della West Coast, che saranno assegnate a partire dal 2018.