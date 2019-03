Traipler.com chiude un round di finanziamento con l’ingresso di GELLIFY

Alessandra Caparello 13 marzo 2019 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Scalare il processo creativo di produzione ampliando il proprio catalogo da 100 a 500 format, automatizzare i processi di editing abbattendo i tempi di montaggio per video format dalle attuali 5 ore a 60 minuti, e creare un Network internazionale di Videomaker per realizzare riprese in tutto il mondo. Questo l’obiettivo che si pone Traipler.com, piattaforma tecnologica di produzione e distribuzione di contenuti video originali di qualità professionale a costo accessibile con un network di 600 videomaker, entrando nel portafoglio di GELLIFY.GELLIFY è una piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative del settore digitale e le connette con le aziende tradizionali in ottica open innovation. Contestualmente all’aumento di capitale, Traipler.com entra nel programma di ‘gellificazione’, modello proprietario di GELLIFY che in 6-24 mesi impatta su tutte le aree aziendali, strutturando processi e integrando le competenze delle startup. Tale modello ha l’obiettivo di colmare le lacune delle startup, che rappresentano spesso barriere a ulteriori finanziatori e a progetti con imprese consolidate. GELLIFY interviene con un supporto pecifico volto a chiudere quelle lacune, dallo sviluppo di algoritmi alla definizione del modello di business, fino all’implementazione di processi operativi di base. “Non chiamateci più startup! Vogliamo competere globalmente ed il 2019 sarà per noi un anno cruciale che è già iniziato nel migliore dei modi con un investitore come GELLIFY. Diamo a tutti appuntamento a fine anno, certi di poter confermare il nostro obiettivo di crescita che ci permetterà di raccogliere le risorse necessarie per vincere questa sfida. Ogni giorno milioni di imprese nel mondo necessitano di produrre contenuti di qualità professionale per comunicare online e sanno bene ormai che il video è lo strumento più efficace. Le aziende già oggi vorrebbero usare lo strumento video quotidianamente per alimentare con continuità i canali digitali ma, al contempo, produrne tanti e di qualità richiede importanti investimenti e competenze. Solo l’8% riesce a produrre video regolarmente. Traipler.com nasce per risolvere questo enorme problema. Siamo elettrizzati dal percorso intrapreso, e grazie ad un business model unico e una piattaforma tecnologica e di servizio (la Traipler Video Machine) che non ha simili al mondo, crediamo di avere le potenzialità per aggiudicarci la leadership nel mercato internazionale. - dichiara Gianluca Ignazzi, Founder & Chief Communication Officer di Traipler.com - Oggi ogni brand dovrebbe avere in casa il proprio canale video con il quale costruire un intrattenimento basato su storie vere e di raccontarlo utilizzando un linguaggio visivo innovativo, Traipler.com fa esattamente questo prendendo spunto da tutto quello che accade ogni giorno nel mondo. Negli anni siamo riusciti a diventare per i nostri clienti un partner in grado di offrire un servizio ‘end to end’ seguendo l’intero ciclo di vita del video, dall’ideazione, alla produzione, alla diffusione online. Già oggi, Traipler.com ha ridotto del 70% i costi e dell’80% i tempi di produzione rispetto alla media di mercato. L’investimento e il programma di crescita con GELLIFY ci permetterà di accelerare la nostra crescita in tutti gli ambiti”.“L’ingresso di Traipler.com nel portafoglio di GELLIFY rafforza la nostra presenza nell’ambito dello sviluppo di tecnologie innovative applicate al marketing -dichiara Fabio Nalucci, CEO e founder di GELLIFY - e siamo lieti di poter supportare lo sviluppo tecnologico della digital content platform Traipler.com. Si stima che a partire dal 2020 il consumo di dati, per più dell'80%, sarà dovuto ai video che stanno diventando strumento sempre più determinante per la presenza online delle aziende. Se il 2018 è stato l'anno dei video, il 2019 lo sarà ancora di più, perché c'è più competenza e consapevolezza dello strumento che sarà utilizzato in maniera sempre più mirata, per ottenere un reale ritorno sul business. Il mercato del video e del video advertising è oggi maturo e consapevole delle opportunità che si possono generare. Tanti stanno facendo video, ma questo rende la sfida per i prossimi anni più interessante perché tutto si giocherà sul come fare video, come usarli, quanto investire in qualità e originalità. Vincerà chi saprà creare valore e generare ROI per i propri clienti, e con Traipler.com stiamo già lavorando in questa direzione”.