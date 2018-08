Tragedia Genova, Di Maio: 'non è possibile morire pagando il pedaggio'

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2018 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

"Non è possibile che si possa morire pagando il pedaggio. Prima che il Governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato Atlantia. Se non sono in grado di gestire le autostrade, lo farà lo Stato". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in un'intervista a Radio 24."Ci sono tutte le ragioni per recedere dalla concessione senza pagare penali - ha detto ancora - Gli utili netti che fanno queste società, che hanno operato in monopolio, fanno arrabbiare tutti. I Benetton li incontreremo quando gli revocheremo la concessione".