Traffico aereo: oltre 16 milioni di passeggeri negli aeroporti italiani a ottobre (+6,7% a/a)

Titta Ferraro 21 novembre 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

A ottobre 2018 i passeggeri transitati nei 39 scali italiani monitorati da Assaeroporti sono stati complessivamente 16,5 milioni, con una crescita del 6,7% rispetto all’analogo periodo del 2017.Sul risultato complessivo del traffico passeggeri ha inciso positivamente lo sviluppo del traffico internazionale pari al +8% e, in particolar modo, del traffico UE che ha registrato un incremento del 7% rispetto all’analogo periodo del 2017. Cresce anche il traffico nazionale, con un +4,3% rispetto a ottobre 2017.Positivi i valori registrati nel settore cargo che, con un totale di circa di 103mila tonnellate di merci movimentate a ottobre, aumenta dello 0,8%, in recupero dopo il -2,1% di settembre.Per quanto riguarda i movimenti aerei, pari a 141mila, si conferma in accelerazione (+4,3%). Si riscontra un incremento del numero di voli in riferimento alle destinazioni internazionali (+6,2%) rispetto a quelle nazionali (+4,7%).Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2018 il traffico passeggeri segna il +5,4% rispetto al pari periodo dello scorso anno, con un’affluenza di 159,9 milioni di viaggiatori. In crescita i movimenti degli aeromobili (+2,4%), mentre rimane stabile il traffico cargo.