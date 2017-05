Tps Group: acquisizione strategica nel settore dell’avionica

Daniela La Cava 18 maggio 2017 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

TPS, holding operativa del Gruppo TPS attivo nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico, ha annunciato di avere raggiunto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di una società italiana operante nel settore dell’avionica che fornisce servizi informatici per aziende produttrici di velivoli, sviluppo di software avionico, sviluppo test software, engineering e integrazione avionica, corsi di formazione multimediali e simulatori per l’addestramento del personale aeronautico.



TPS ha sborsato 1,6 milioni di euro per il 100% del capitale sociale (su base cash free al closing). L’operazione verrà regolata per cassa alla data del trasferimento delle quote che avverrà entro il 30 giugno 2017. E’ previsto inoltre un earn out pari al valore degli utili della società target maturati al 30 giugno 2017. L’operazione, si legge nella nota, contempla specifiche disposizioni volte alla retention e stabilità del personale chiave con l’obiettivo di mantenere per un triennio il rapporto di collaborazione con gli attuali soci venditori al fine di consentire continuità nella organizzazione, know-how e nei rapporti coi clienti strategici.



L’azienda target, che impiega circa 50 dipendenti, ha registrato nel 2016 un fatturato di 3,7 milioni di euro con un EBITDA margin pari al 17% e una PFN pari a circa 0,2 milioni di euro.