Toscana Aeroporti: nel 2016 superati per la prima volta i 7,5 milioni di passeggeri (+3,9%)

13 gennaio 2017

MILANO

Il 2016 è stato l'anno dei record per Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, che ha superato per la prima volta i 7,5 milioni di passeggeri registrando una crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente.



L’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha sfiorato la soglia dei 5 milioni registrando una crescita di oltre 180 mila passeggeri rispetto al 2015 (+3,8%), mentre l’Amerigo Vespucci di Firenze ha superato per la prima volta la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri a Firenze, +95 mila passeggeri su un anno prima (+3,9%).