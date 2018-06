Toscana Aeroporti: conferimento del ramo d’azienda handling

Luca Fiore 25 giugno 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Toscana Aeroporti ha annunciato che è in calendario per oggi il conferimento del ramo d’azienda handling a favore della controllata al 100% Toscana Aeroporti Handling. Il valore del ramo è stato determinato in 495 mila euro. L’operazione produrrà effetti dal primo luglio 2018. A Piazza Affari il titolo TYA sale dello 0,68% a 14,75 euro.