Toninelli: con stop Air Force Renzi risparmiati 18 milioni, basta sprechi

23 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Il ministro Toninelli annuncia via Facebook lo scioglimento da parte di Alitalia del contratto di leasing per l'Air Force voluto dall'ex premier Matteo Renzi. "Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Abbiamo messo a terra l'ego volante di Renzi. E' con grandissimo orgoglio che oggi vi do una bellissima notizia: su nostra richiesta i Commissari Straordinari di Alitalia hanno inviato ufficialmente la comunicazione di scioglimento del contratto di leasing stipulato con Etihad per l'Air Force Renzi", scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.Con la risoluzione del contratto di leasing risparmieremo 18 milioni di euro l’anno da qui al 2024. "Immaginate quante cose si potranno fare con questi soldi? Ci si potrebbero comprare ogni anno tre treni nuovi di zecca per il trasporto regionale e dei pendolari - argomenta Toninelli - oppure acquistare una decina di nuove Tac per la sanità pubblica. O ancora costruire due scuole con almeno 25 aule ciascuna e laboratori ai nostri ragazzi. Basta sprechi, basta sperperare i soldi degli italiani".