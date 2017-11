Tod's arranca dopo deboli ricavi trimestrali, in arrivo il nuovo ceo

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per Tod's (-2,47% a 55,20 euro) con il mercato che è stato deluso dai riscontri trimestrali arrivati ieri sera. In particolare i ricavi hanno segnato una flessione del 4,7% a 722,2 milioni di euro. JP Morgan rimarca come la maggiore delusione sul fronte vendite è arrivata dal Wholesale.La società che fa capo alla famiglia Della Valle ha annunciato il cambio al vertice con l'attuale Ceo Stefano Sincini che dal prossimo mese sarà rimpiazzato da Umberto Macchi di Celere.