Tod’s: Della Valle, non vogliamo vendere

Luca Fiore 16 febbraio 2018 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

La nomina del nuovo AD Macchi di Cellere, la chiusura di negozi non performanti e il rinnovo del format per gli altri rappresentano gli elementi chiave del rilancio del gruppo Tod’s. È quanto emerge da un’intervista concessa da Diego Della Valle al Financial Times.In relazione alle indiscrezioni su possibili cessioni, Della Valle ha ribadito la volontà di continuare precisando però che “la valutazione del titolo è bassa, e questo rappresenta un’altra motivazione”. Sul listino milanese il titolo segna un +1,11% a 59,4 euro.