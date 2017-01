Tod’s: Bonomi entra nel capitale al 3% con il fondo Strategic Capital, titolo su in Borsa

Alessio Trappolini 11 gennaio 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Avvio sprint in Borsa questa mattina per i titoli Tod’s. Al momento le azioni dell’azienda di Diego della Valle scambiano in rialzo del 6,66% a 64,85 euro. Entusiasmo suscitato dalla notizia dell’ingresso di Andrea Bonomi nel capitale dell’azienda, attraverso il fondo d’investimento Strategic Capital. La quota posseduta da questo fondo sarebbe pari al 3% per un controvalore complessivo di 60 milioni circa.