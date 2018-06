Tlc: S&P non vede impatto dirompente di Iliad sul mercato italiano

Titta Ferraro 25 giugno 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

L'operatore tlc francese Iliad, che ha debuttato circa un mese fa sul mercato italiano lanciando un'aggressiva offerta nel segmento mobile, raggiungerà il suo obiettivo di un milione di clienti entro un anno, ma senza un impatto dirompente sul mercato italiano delle tlc. E' quanto afferma l'agenzia di rating Standard & Poor's in un report odierno dedicato proprio all'imatto del nuovo operatore sul mercato tlc italiano. S&p ritiene che Iliad avrà un certo successo, ma non schiaccerà gli avversari. "I prossimi mesi saranno fondamentali in quanto gli operatori osserveranno i primi segnali di abbandono dei clienti e aggiusteranno le loro offerte per contrastare lo sfidante", argomenta S&P che non si aspetta che la recente turbolenza politica e di mercato in Italia possa avere un impatto diretto sul settore delle tlc.