Tlc: Antitrust multa Vodafone, Wind e Fastweb per 2,2 mln

Titta Ferraro 30 aprile 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

L'Agcm ha multato le società di telefonia Vodafone, Wind e Fastweb per 2,2 milioni di euro per non aver consentito alla clientela il pagamento di servizi di telefonia fissa e mobile tramite la domiciliazione bancaria su conti correnti accesi presso Banche aventi sede in Paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia e quindi con Iban non caratterizzati dalle iniziali nazionali "IT". . Nel dettaglio l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Vodafone e Wind una multa di 800 mila euro ciascuna, mentre nei confronti di Fastweb la multa è di 600 mila euro. L'Antitrust ha contestualmente vietato alle società di proseguire in questa condotta.