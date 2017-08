Titolo di Stato: risk on su tensioni Usa-Corea favorisce acquisti su Bund, spread sopra 155 pb

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Si riaccende la volatilità sui mercati, scossi dal ciclone Trump nuovamente ai ferri corti con la Nord Corea. In questo quadro si riaccende la modalità risk off sui mercati con ricadute inevitabili anche sull’obbligazionario.Il flight to quality innescato dalle tensioni geopolitiche favorisce gli acquisti sul Bund: il rendimento del benchmark decennale è sceso di oltre 8 punti a 0,44 punti base, dopo aver toccato un minimo a 0,4350. Meno mosso il mercato italiano, dove il BTp di pari scadenza prezza un rendimento prossimo al 2%.Inevitabile la risalita del differenziale di rendimento fra i due benchmark, salito oltre 155 punti base, in rialzo del 2,35 rispetto alla chiusura di ieri.