Titoli di Stato: spread in risalita a 163 punti base, prevale attesa per Jackson Hole

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Il mercato secondario dei titoli di Stato segue la seduta odierna all’insegna di volumi sottili e dell’attesa per il simposio di Jackson Hole (in calendario dal 24 al 26 agosto).La cautela mostrata dai principali istituti centrali globali riguardo a eventuali strette monetarie sta pagando sul mercato dei bond governativi dove nel primo pomeriggio lo spread fra BTp e Bund sta viaggiando poco sotto i 163 punti base per le scadenze decennali.Stabile il rendimento del decennale italiano, al 2% mentre il Bund prezza uno yield dello 0,40 per cento.