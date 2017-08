Titoli di Stato: spread Btp/Bund scende in area 160 pb

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Spread BTp-Bund in calo a metà giornata, in area 160 punti base dopo aver toccato un minimo in mattinata a 157,6 punti base. Il BTp al momento prezza un rendimento del 2,04% mentre quello del Bund tedesco stazione ancora a 0,43 per cento.