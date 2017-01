Titoli di Stato: spread Btp-Bund torna a livelli di metà dicembre 2016 a 167 punti base

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Spread Btp-Bund a dieci anni in rialzo nelle contrattazioni di questo primo pomeriggio. Il differenziale di rendimento fra i due titoli governativi è salito a 167 punti base, su livelli che non venivano toccati dalla metà dello scorso dicembre. Il rendimento della carta italiana è salito all’1,949% mentre il Bund di pari scadenza prezza un rendimento dello 0,275 per cento. Complice la festività dell’Epifania di domani il volume degli scambi rimane contenuto.