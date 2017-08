Titoli di Stato: spread BTp – Bund su minimi da metà dicembre, rendimento decennale sotto il 2%

Alessio Trappolini 8 agosto 2017 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

In una seduta poco volatile e con pochi spunti di rilievo dal punto di vista macro, si rilassa anche il mercato dei titoli di Stato. Questa mattina il premio al rischio della carta italiana rispetto ai governativi tedeschi si sta riducendo, con lo spread fra le scadenze a dieci anni che quota presso area 151 punti base, minimi da metà del dicembre scorso.Il mercato italiano sta registrando una seduta al rialzo e infatti il rendimento del BTp decennale è sceso sotto il 2 per cento, precisamente all’1,97% nel corso degli scambi mattutini. Stabile il Bund, con lo yield fermo a quota 0,46 per cento.