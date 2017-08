Titoli di Stato: spread BTp-Bund si impenna complice corsa a Bund come bene rifugio

Titta Ferraro 29 agosto 2017 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Si allarga lo spread fra BTp e Bund che staziona a metà giornata a quota a 175 punti base, in rialzo del 2,5% rispetto ai livelli della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è sostanzialmente in area 2,08%, mentre scende quello del Bund a 0,33% (livello più basso a oltre 2 mesi) complici le tensioni geopolitiche in aumento dopo il lancio di un nuovo missile da parte della Corea del Nord.Intanto il Tesoro italiano ha collocato questa mattina ha collocato Buoni ordinari del tesoro (Bot) a 6 mesi per 6 miliardi di euro. Il rendimento medio ponderato si è attestato al -0,356%, in flebile aumento rispetto a -0,0358% dell'asta precedente. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,72.