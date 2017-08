Titoli di Stato: spread BTp-Bund a 171 pb, rendimento decennale italiano al 2,10%

Titta Ferraro 28 agosto 2017 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Poco mosso in avvio di settimana lo spread fra BTp e Bund che staziona a 171,4 punti base, in lievissimo calo rispetto a venerdì. Il rendimento del decennale italiano è in area 2,10%, mentre il Bund a 0,385%.