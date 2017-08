Titoli di Stato: si allarga il differenziale BTp-Bund 10Y, spread a 160 punti base in pieno clima risk off

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Nelle contrattazioni pomeridiane si registra un’impennata del premio al rischio sul mercato secondario dei titoli di Stato italiani. Lo spread fra il rendimento del benchmark decennale italiano e quello tedesco è salito di oltre il 5% in poche ore andando a toccare un massimo al di sopra dei 161 punti base.Ad allontanarsi sensibilmente dai valori di chiusura di ieri è lo yield prezzato dal Bund. Le tensioni fra Usa e Corea del Nord hanno alimentato un clima di risk off e dunque una corsa all’acquisto di asset rifugio come è il Bund. Il decennale emesso dal Governo di Berlino ha perso l’11% in termini di rendimento, che al momento veleggia a quota 0,429 per cento.