Titoli di Stato: rendimento Btp ritraccia dopo scatto di ieri su rumor Draghi a Jackson Hole

14 luglio 2017

Finanza.com

Lieve ritracciamento del rendimento del Btp decennale sul mercato secondario dopo lo scatto della vigilia in scia ai rumor circa la possibile presenza di Mario Draghi al simposio di Jackson Hole. Il numero uno della Bce potrebbe sbilanciarci in tale occasione sul tapering con alcuni analisti che vedono il meeting di settembre quello in cui la banca centrale europea potrebbe ufficializzare l'avvio della riduzione degli acquisti di asset.Il Btp decennale rende il 2,28% rispetto al picco a 2,325 a cui ha chiuso ieri. Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si mantiene in area 170 punti base in avvio di giornata. Il rendimento del bond decennale tedesco sul mercato secondario si attesta allo 0,57%, non lontano da massimi a oltre un anno e mezzo (0,597).