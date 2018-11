Tito Boeri: "Meglio tenersi il Rei, è l'ipotesi con il costo più basso"

Alessandra Caparello 13 novembre 2018 - 16:08

Meglio il Rei che il reddito di cittadinanza. Lo dice il presidente dell’Inps Tito Boeri nel corso di una conferenza stampa. "Molte cose sono molto vaghe - ha detto Boeri- è fondamentale il ruolo dei comuni. Sarebbe meglio tenersi il Rei, è l'ipotesi con il costo più basso".Inoltre, "allo stato attuale - ha proseguito il numero uno dell'Inps - solo gli annunci hanno determinato una perdita di reddito per i pensionati. In primo luogo per i fondi pensione integrativi che hanno investito in titoli di Stato e hanno perso valore per effetto dello spread. L'altro effetto potenziale è la riduzione della crescita, l'effetto spread è depressivo e pesa su imprese e famiglie. Quindi questi aspetti gravano, abbiamo già danneggiato le pensioni future senza aver fatto nulla".