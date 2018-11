Tiscali vola del 14% in Borsa: Fastweb rivede al rialzo offerta per frequenze, sul piatto quasi 200 mln

Daniela La Cava 13 novembre 2018 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Nuovo rally a Piazza Affari per Tiscali, con il titolo che avanza di circa il 14% a 0,0161 euro sull'onda della nuova offerta di Fastweb per le frequenze. Dopo le indiscrezioni stampa della scorsa settimana, Tiscali ha annunciato ufficialmente ieri l'aggiornamento dell'accordo con il gruppo milanese comunicato al mercato a fine luglio. Adesso Fastweb metterà sul piatto 198 milioni di euro (rispetto ai 150 milioni indicati in prima battuta) per rilevare la licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 MHx nella banda 3,5 Ghz, oltre al ramo d'azienda Fixed Wireless Access (Fwa) di Tiscali."Il valore economico complessivo concordato è pari a 198 milioni, di cui 130 milioni cash (di cui 50 milioni nel 2018 e 80 milioni nel 2019), 55 milioni a fronte di un accordo wholesale da 4 a 5 anni e 13 milioni di euro di debiti verso i fornitori", si legge nella nota di Tiscali. Il prezzo aggiuntivo riconosciuto a Tiscali rispetto ai termini convenuti a luglio, "riflette la recente rinegoziazione degli accordi e rafforzerà il piano di rilancio di Tiscali", aggiunge la società sarda.Il closing - subordinato alla conclusione della procedura di asseverazione del piano di ristrutturazione come già comunicato – è previsto per le prossime settimane. Con il perfezionamento degli accordi, la società avvierà il piano di rilancio 2019-2021.