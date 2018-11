Tiscali su accordo con Fastweb: "non ci sono nuovi elementi", closing atteso per fine mese

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

"In merito ai rumors di stampa che forniscono presunti dettagli sul closing dell’accordo con Fastweb annunciato lo scorso 30 luglio, Tiscali precisa che l’operazione in corso, che dovrebbe perfezionarsi come precedentemente comunicato entro la fine del mese corrente, prevede la conclusione dell’accordo con gli Istituti di Credito e con Fastweb, oltre all’asseveramento di piano di rilancio di Tiscali stessa". Lo rende noto il gruppo sardo in un comunicato nel quale precisa che "allo stato, non ci sono nuovi elementi da fornire al mercato in merito alla partnership con Fastweb". Tiscali conclude dicendo che "verrà data tempestiva notizia al mercato di eventuali fatti rilevanti in merito all’accordo".