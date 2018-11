Tiscali in evidenza in Borsa, Fastweb valuta rialzo offerta su banda

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Rally di Tiscali a Piazza Affari nelle primissime battute di giornata. Ad accendere il titolo del gruppo sardo che è in entrato asta di volatilità dopo un rialzo di quasi il 13%, le indiscrezioni riportate da "Il Sole 24 Ore". Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Fastweb sarebbe pronta a rilanciare su Tiscali con un'offerta più alta per la banda. In particolare, il gruppo controllato da Swisscom avrebbe rivisto al rialzo l'offerta cash di circa altri 30-40 milioni e avrebbe anche allargato le maglie occupazionali.A fine luglio Tiscali e Fastweb hanno ufficializzato un accordo che prevede l'acquisizione da parte del gruppo milanese della licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz e il ramo di azienda Fixed Wireless Access (FWA) di Tiscali, che comprende infrastrutture FWA (836 torri) e 34 FTE. Il valore dell'operazione è di circa 150 milioni di euro. Al tempo stesso, grazie all'accordo wholesale con Fastweb, la società fondata da Renato Soru ottiene il pieno accesso all'infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e all'infrastruttura FWA oggetto dell'acquisizione. La controllata di Swisscom si assicura l'accesso a lungo termine ad una risorsa scarsa e pregiata, una porzione di spettro nella banda 3,5 Ghz, rafforzando così la sua strategia di convergenza fisso-mobile e acquisendo la capacità di realizzare rapidamente una rete 5G a partire dalle principali città italiane.