Tiscali: cda 20 dicembre analizzerà 'solo modalità funding piano 2018-2021'

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Tiscali ha precisato, in merito alle notizie stampa apparse oggi, che "il consiglio di amministrazione calendarizzato per il 20 dicembre avrà all’ordine del giorno esclusivamente l’analisi delle modalità di funding per il piano 2018-2021".