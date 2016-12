Tiscali: accordo con Engineering per la gestione dei servizi di IT

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 19:12

MILANO (Finanza.com)

Engineering Ingegneria Informatica e Tiscali hanno siglato oggi un accordo per la gestione in “full outsourcing” dei servizi di Information Technology dell’operatore.



“L’accordo, della durata di 7 anni, si basa su un progetto di efficientamento dell’infrastruttura tecnologica e delle piattaforme applicative, con l’obiettivo di coniugare un miglioramento dei livelli di servizio rivolti ai clienti di Tiscali con una maggior efficienza dei processi IT interni, nonché una riduzione dei costi di gestione degli stessi di circa il 20%”, si legge nella nota congiunta.



“L’accordo con Engineering sottoscritto oggi è molto importante in quanto consente alla nuova Tiscali di compiere un ulteriore passo avanti verso l’efficienza, migliorando i processi ed i servizi IT riducendo al tempo stesso i costi nell’ordine di 1,5 m di euro all’anno, pur mantenendo una piena governance dei sistemi IT”, ha dichiarato Riccardo Ruggiero, Amministratore delegato di Tiscali.