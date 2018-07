Tip e Clubtre, aumentano le quote in Prysmian

Daniela La Cava 30 luglio 2018 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Tamburi Investment Partners (Tip) e Clubtre aumentano le proprie partecipazioni in Prysmian. In una nota Tamburi indica che Clubtre (società di cui Tip è il singolo maggior azionista con una quota su basi fully diluted del 43,28%) detiene 10.428.436 azioni ordinarie che equivalgono ad una quota del capitale Prysmian del 3,889%; mentre Tip direttamente possiede 955.000 azioni ordinarie che equivalgono a una quota del capitale Prysmian dello 0,356%. Le partecipazioni sono aumentate, si legge in un comunicato, in seguito alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di Prysmian, nonché di ulteriori acquisti effettuati di recente.