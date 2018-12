Tim tiene a fatica quota 0,50 euro, cda si esprimerà il 14 gennaio su richiesta assemblea

Titta Ferraro 21 dicembre 2018 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Si confermano le vendite cospicue sul titolo Tim dopo la notizia, ampiamente attesa dal mercato, dell'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi.Il titolo della maggiore tlc italiana cede quasi il 3% a 0,505 euro dopo aver toccato un minimo a 0,5038 euro.Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi per avviare l’istruttoria sulla richiesta di convocazione dell’Assemblea pervenuta da Vivendi il 14 dicembre scorso. Preso atto della regolarità formale della domanda, il Consiglio di Amministrazione tornerà a riunirsi il giorno 14 gennaio 2019 per deliberare in merito.Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, nei piani ci sarebbe il rinvio di tutte le decisioni all'assemblea per l’approvazione del bilancio dell’11 aprile 2019, dando tempo al nuovo ad Luigi Gubitosi di elaborare un nuovo piano industriale che ha come fulcro lo scorporo della rete di Tim.