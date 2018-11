Tim scatta a +5% in avvio, Di Maio spinge per rete unica entro fine anno

Oggi, 10:41 - redazione-borse-itborse-it

Borse europee in correzione. Ma i supporti per ora tengono

Avvio di settimana in correzione per le Borse europee. Nella prima ora di contrattazioni il Ftse Mib si muove attorno 19.223 punti con un calo dello 0,2%. Per l'indice