Tim: riunione comitato nomine in corso, scelta nuovo ceo spetterà al cda del 18 novembre

Titta Ferraro 15 novembre 2018 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Riflettori puntati su Telecom Italia in attesa della scelta del successore di Amos Genish, sfiduciato martedì dal cda.In merito alle indiscrezioni rispetto alla nomina del nuovo Amministratore Delegato di TIM, il gruppo precisa che il Comitato Nomine e Remunerazione è tuttora in corso e qualsiasi determinazione è totalmente prematura. La decisione sulla nomina del nuovo Amministratore Delegato spetta al Consiglio di Amministrazione, convocato per il prossimo 18 novembre.Le ultime indiscrezioni stampa vedono Alfredo Altavilla in pole position per il ruolo di ad. L'ex braccio destro di Sergio Marchionne in FCA è entrato nel board di Telecom la scorsa primavera. Il gruppo starebbe valutando la nomina di due direttori generali da affiancare ad Altavilla. Uno dei due dovrebbe essere Pier Giorgio Peluso, attuale direttore finanziario del gruppo, già presente in azienda dal 2012.