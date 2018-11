Tim non conferma target debito/ebitda

Titta Ferraro 9 novembre 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Tim taglia gli obiettivi di debito. In considerazione di numerosi fattori fra cui, a titolo non esaustivo, la multa connessa al procedimento Golden Power, il consolidamento di un contesto competitivo avverso e le tensioni in ambito regolatorio nel mercato domestico, nonché l’indebolimento del tasso di cambio del Real brasiliano, la maggiore tlc italiana non conferma il rapporto fra Indebitamento finanziario netto rettificato ed EBITDA a circa 2,7x a fine 2018, ante fabbisogni finanziari per l’acquisizione dello spettro.