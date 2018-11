Tim: maxi svalutazione da 2 miliardi manda conti in perdita

Titta Ferraro 9 novembre 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Doccia fredda per Tim con il cda fiume di ieri che ha partorito una maxi svalutazione da 2 miliardi di euro. L'impartment test condotto da Enrico Laghi ha convinto il management ad approvare a maggioranza una svalutazione dell’avviamento domestico che porta in rosso il risultato netto dei primi 9 mesi dell'anno.L’utile netto si attesta a 1,2 miliardi di euro prima della svalutazione dell’avviamento domestico, a seguitodella quale il dato risulta negativo per 0,8 miliardi di euro. Tale svalutazione, decisa a seguito del processodi impairment test, non ha impatti sui flussi di cassa ed è dovuta al deterioramento del quadro competitivo e regolatorio ed ai più alti tassi di interesse. La svalutazione non modifica le priorità strategiche del Piano triennale e non tiene conto delle revisioni che saranno prossimamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con l’obiettivo di un continuo miglioramento della performance operativa e finanziaria della società.L'ebitda organico dei nove mesi si attesta a 6,2 miliardi di euro e risulta stabile rispetto allo stessoperiodo del 2017 (al netto della componente non ricorrente e degli altri “one-off”). Tale risultato beneficiadell’effetto positivo della crescita del Brasile (+12,5%) e sconta una contenuta flessione della componenteDomestic (-2,3%).