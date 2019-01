Tim crolla del 9% in Borsa dopo warning su conti 2018 e addio target piano

Titta Ferraro 18 gennaio 2019 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Il warning sui conti 2018 e l'addio ai target del piano formulato solo 10 mesi fa destabilizza questa mattina il titolo Tim che è arrivato a cedere oltre il 9% sotto quota 0,48 euro.I risultati preliminari 2018 vedono l'ebitda organico della Business Unit Domestic in calo “mid single digit”. In sostanza una previsione di -5% circa rispetto al low single digit (+2/3%) indicato dal piano Genish in media per il triennio. Il cda di TIM ha così deciso di archiviare gli obiettivi del piano e formulerà un nuovo piano triennale tra poco più di un mese (21 febbraio).