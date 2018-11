Tim: cda sfiducia Genish, il 18 novembre la scelta del successore

Titta Ferraro 13 novembre 2018 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Amos Genish non è più l'amministratore delegato di Tim. Il consiglio di amministrazione della maggiore tlc italiana, riunitosi oggi, ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish e ha dato mandato al Presidente di finalizzare ulteriori adempimenti in relazione al rapporto di lavoro in essere con lo stesso. Le deleghe revocate al consigliere Amos Genish sono state provvisoriamente assegnate al presidente del consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato nomine e remunerazione ha provveduto alla convocazione dello stesso comitato per gli adempimenti di sua competenza relativamente alla individuazione del nuovo amministratore delegato. È stata convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per il giorno 18 novembre al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato.