Tim: Piergiorgio Peluso verso l'addio alla carica di cfo

Alessandra Caparello 6 maggio 2019 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Piergiorgio Peluso lascia l'incarico di cfo (chief financial officer) di Tim. Lo riportano fonti di stampa al termine del cda tenutosi oggi. Peluso, in carica da settembre 2012, dovrebbe abbandondare gradualmente il posto di cfo per arrivare entro un mese ad assumere la responsabilità di progetti speciali come Open fiber e Inwit.