Tim: Genish conferma apertura a collaborare con Open Fiber

Titta Ferraro 9 novembre 2018 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia conferma l'apertura a una collaborazione con Open Fiber. "Siamo aperti a una collaborazione con Open Fiber per lo sviluppo della rete ftth - ha detto oggi l'ad di Tim, Amos Genish - in modo che si producano effetti positivi per tutti, ossia consumatori, società, utenti e anche Italia in generale per soddisfare agenda di digitalizzazione del Governo". "Uno sviluppo dei rapporti con Open Fiber sarà positivo quando accadrà", ha aggiunto il top manager.Ieri si erano diffusi nuovi rimor di un possibile accordo commerciale tra Time Open Fiber. In passato Enel, che controlla Open Fiber, si è nmostrata aperta a un accordo commerciale ma non a un'integrazione.