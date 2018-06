Tim: Genish chiede scusa e cda rinnova fiducia verso ceo

Titta Ferraro 26 giugno 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di Telecom Italia ha ribadito il proprio sostegno all'amministratore delegato, Amos Genish, che ha detto di essersi pentito di aver espresso critiche nei confronti di alcuni consiglieri.Il cda, riunitosi ieri, ha dibattuto circa le considerazioni espresse pubblicamente dal CEO relativamente ad alcuni suoi membri ed ha preso atto del chiarimento da lui fornito "e del rincrescimento per aver fatto delle dichiarazioni non appropriate, che sono state poi amplificate dalla stampa". All’esito del confronto, il Consiglio conferma l’unicità di visione e di obiettivi di tutti i suoi membri ed il sostegno al management.