Ticketone: Tar del Lazio annulla multa Antitrust da 1 milione su biglietti concerti

Valeria Panigada 2 marzo 2018 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

IlTar del Lazio ha deciso di annullare la multa da 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust a Ticketone per non aver adottato idonee misure e procedure per prevenire l'acquisto da parte solo di alcuni soggetti di un numero considerevole di biglietti per i principali eventi sui propri canali di vendita. La vicenda si collega al fenomeno del secondary ticketing, per cui i biglietti di alcuni concerti ed eventi particolarmente importanti sparivano in pochi secondi dai siti di vendita ufficiale per ricomparire a prezzi maggiorati su quelli secondari.