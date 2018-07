TheSpac: ok da Borsa Italiana a quotazione su Aim Italia, debutto il 2 agosto

Daniela La Cava 31 luglio 2018 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

TheSpac si prepara allo sbarco ufficiale a Piazza Affari. La spac, promossa da Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega, ha ricevuto oggi da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant, con il debutto previsto per giovedì 2 agosto. TheSpac ha raccolto 60 milioni di euro nell’ambito dell’offerta finalizzata all’Ipo. Il progetto, si legge in una nota, prevede di portare in Borsa un’impresa di eccellenza del Made in Italy: un’azienda italiana con un’attitudine all’internazionalizzazione e un chiaro programma di espansione, con un equity value pre-money compreso tra i 70 e i 200 milioni di euro.L’ammissione alle negoziazioni sull’Aim Italia è avvenuta a seguito del collocamento privato di 6 milioni di azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione fissato a 10 euro per azione, azioni cui sono abbinati 1.200.000 warrant (pari a 2 warrant gratuiti ogni 10 azioni sottoscritte, mentre 3 ulteriori warrant saranno assegnati alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti).I promotori hanno investito in TheSpac oltre 10 milioni di euro, di cui 8 milioni sottoscritti in azioni ordinarie, completamente allineate con gli investitori. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo statuto.