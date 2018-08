TheSpac debutta senza verve su AIM Italia

Titta Ferraro 2 agosto 2018 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Debutto su AIM Italia per TheSpac, SPAC promossa da Vitaliano Borromeo, Marco Galateri di Genola e Giovanni Lega. Il titolo segna un calo dello 0,68% a quota 9,8 euro. In fase di collocamento la società ha raccolto 60 milioni di Euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 70,2%. TheSpac è stata assistita da Banca IMI in qualità di Global Coordinator, Nomad e Specialist.L’attività di investimento di TheSpac sarà principalmente rivolta ad una azienda target di piccole – medie dimensioni, con equity value compreso nel range di 70 – 200 milioni di Euro, con chiara attitudine all’internazionalizzazione del proprio business e possibilità di crescita per mezzo di aggregazioni strategiche o con elevata potenzialità di crescita organica.“TheSpac non nasce come semplice operazione finanziaria - ha commentato Marco Galateri, Presidente di TheSpac - ma come progetto di investimento industriale mirato alla creazione di valore a lungo termine. Siamo molto soddisfatti di esser riusciti a portare a termine l’operazione di IPO, un risultato raggiunto grazie al contributo di tutto il nostro team, al convinto supporto di Banca Imi e ovviamente alla fiducia che ci hanno dato gli investitori. Ma questo per noi è solo l’inizio: grazie ai capitali raccolti puntiamo a valorizzare il meglio che il Made in Italy ha da offrire, in uno dei settori che abbiamo conosciuto nel corso delle nostre carriere. Il nostro obiettivo è dare un supporto concreto alla crescita della società target, avvalendoci della lunga esperienza manageriale dei promotori”.