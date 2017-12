Tesoro riceverà dalla Bei 800 milioni per prevenire il dissesto idrogeologico

Valeria Panigada 22 dicembre 2017 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze riceverà dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) un finanziamento di 800 milioni di euro, di cui la prima tranche, pari a 400 milioni, è stata sottoscritta oggi. Il credito sosterrà circa 150 programmi per la messa in sicurezza del territorio sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente.Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno la realizzazione o il rafforzamento degli argini dei fiumi a rischio esondazione, la risistemazione dei corsi d’acqua e dei canali di collegamento, le casse di espansione lungo fiumi e torrenti, interventi per prevenire erosioni costiere o frane. Gli 800 milioni approvati copriranno circa il 50% del valore dei progetti previsti entro il 2022 dal piano nazionale. La seconda tranche del finanziamento sarà erogata nei primi mesi del 2018.