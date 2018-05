Tesoro colloca CTZ e Btpei per 3 mld, rendimenti in forte ascesa

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro Italia ha collocato oggi Ctz biennali per 1,75 mld (massimo della forchetta prevista) a un tasso dello 0,35% dal -0,275% dell'asta dei titoli analogHi tenuta ad aprile. Collocati anche Btpei a 5 e 10 anni per 1,25 miliardi di euro: il rendimento medio di assegnazione del Btpei decennale è salito dallo 0,47% all'1,28%, mentre quello del quinquennale è passato dal -0,43% di marzo a -0,05%.Domani il Tesoro replicherà con l'emissione di Bot a 6 mesi. Mercoledì 30 maggio chiusura con i Btp a 5 e 10 anni per un importo massimo complessivo di 4 miliardi di euro. Lo stesso giorno verranno emessi anche CCTeu per massimi 2 miliardi.